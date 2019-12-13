Tosya'daki

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Patiler Üşümesin" kampanyasına Plastik Üreticileri Derneği tarafından 25 kulübe bağışlandı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı sokak hayvanlarına barınak yapılabilmesi için başlattıklarını söyledi.



Sokakta kalan hayvanların soğuk ve açlıkla mücadele ettiğine işaret eden Pişkin, şunları kaydetti:

"Geçen kış başlattığımız ve sokak hayvanlarına soğuk kış günleri öncesinde barınak temin etmeyi amaçlayan kampanyamıza Plastik Üreticileri Derneğinden destek geldi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız talebimize olumlu dönüş yaptılar. Dernek tarafından kampanyamıza 25 kulübe bağışlandı. Kaymakamlığımızın imkanlarını kullanarak kulübeleri koyacağımız yerde alanın temizlenmesi ve hazırlanması için çalışmalara başladık. Dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum."