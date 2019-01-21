Tosya'daki "Yalnız Değilsiniz" Projesi
1 saat önce
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Yalnız Değilsiniz" projesinin tekrar uygulanacağını bildirdi.
Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin, "Yalnız Değilsiniz" projesinin tekrar uygulanacağını bildirdi.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve 2018 yılının Kasım ayında sona eren "Yalnız Değilsiniz" projesinin 2019 yılında ikinci kez uygulanacağını söyledi.
Projenin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak projemizin bir yıl daha uzatılması yönündeki talebimiz, kabul edildi. Projemizin amacı, ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır. Bununla birlikte proje kapsamında evde yaşlı bakım hizmetlerinde çalıştıracağımız 8 gencimiz için de istihdam yaratmış olacağız. "
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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