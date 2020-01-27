Tosya'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, topladıkları iki kamyon yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini bildirdi.

Kavaklıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

İki gün süren kampanya kapsamında iki kamyon yardım malzemesi topladıklarını anlatan Kavaklıgil, "Türk milleti, her il ve ilçede yardım kampanyası başlatmış bulunmakta. Biz de Belediye Başkanlığı olarak başlattığımız yardım kampanyasında 2 kamyon kuru bakliyat, giyecek, mont, ısıtıcı gibi ihtiyaçların karşılanmasıyla Elazığ'ın Sivrice Belediyesine yardımlarımızı gönderdik." dedi.

Türk milletinin doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle büyük bir aile olduğunu vurgulayan Kavaklıgil, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün ihtiyaçları en acil şekilde giderecektir. Vatandaşlarımız vicdanen rahat olabilmek adına depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsa kendileri karşılamak istiyor. Bundan dolayı ilçemizde yaşayan bütün hemşehrilerime bu duyarlı davranışlarından ötürü çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.