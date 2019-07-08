Son Dakika Haberleri: Tosya'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
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Tosya'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinden 60 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören ve dualarla uğurlandı.

Tosya'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinden 60 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören ve dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanında çok sayıda vatandaşın katıldığı törende hacı adayları ile yakınları halleşmek için uzun kuyruklar oluştu. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen uğurlama programı ile özel şirket aracılığı hac farizasını yerine getirecek 60 hacı adayı yola çıktı.

Tosya'dan yola çıkan hacı adayları Ankara Esenboğa Havaalanından uçak ile ilk önce Medine-i Münevvere'ye gidecek. Hacı adayları daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye gidecekler.

Tosyalı hacılar 42 gün sonra hac vazifelerini tamamlayarak ilçeye dönüş yapacaklar. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, Hac, Güncel
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