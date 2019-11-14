Son Dakika Haberleri: Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor
Son Dakika Güncel Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor - Son Dakika

Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Milli Parkı'nda enerji nakil hattı yenileniyor.

Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Milli Parkı'nda enerji nakil hattı yenileniyor.


Tosya ilçesinin en önemli turizm alanlarından biri olan ve Tosya Kaymakamlığına devredilen Dipsizgöl Milli Parkının enerji nakil hattı yenileme çalışmaları başladı. Tosya Kaymakamlığıma devredilen Dipsizgöl Milli Parkı'nda tesisat yetersizliği hattın yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, "Büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik imkanı bulunmayan Dipsizgöl'de, Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. İlk olarak orman arazisi içinde kalan elektrik nakil hattının geçiş güzergahı temizlenmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğümüz buradaki çalışmayı bitir bitirmez yüklenici firma tarafından şebeke yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direği metal direklerle değiştirilecek ve 5 km uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak. Süreçte taleplerimizi geri çevirmeyerek yaklaşık 500 bin Türk lirasını bulacak olan bu yatırım çalışması için bizlerden yardımlarını esirgemeyen yüklenici firmaya, Orman Bölge Müdürümüze, Tosya Orman İşletme Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız EURO 2020'de!
Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:13:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]