Tosya Dipsizgöl'ün devri tamamlandı - Son Dakika
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Tosya Dipsizgöl'ün devri tamamlandı

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın Kaymakamlığa devri tamamlandı.

Tosya Dipsizgöl'ün devri tamamlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın Kaymakamlığa devri tamamlandı.


Tosya ilçesine bağlı Çifter Köyü sınırları içinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngören kesin sözleşme imzalandı.


Sinop'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünde, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Bölge Müdürü Hasan Başyiğit arasında imzalanan sözleşme, 20 yıl süreyle milli parkın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngörüyor.


İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Dipsizgöl, sahipsizliğinin yanı sıra tüm ülkeye de ilçemizi mahçup düşüren kötü bir görünüme kavuşmuştu. Böylesi doğa harikası bir alanın layık olduğu görünüme ve statüye kavuşturulması temel amacımızdır. Sözleşmenin taraflara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Sinop, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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