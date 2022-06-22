Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı - Son Dakika
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Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

22.06.2022 14:17
Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen, Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, açılış töreniyle başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen, Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, açılış töreniyle başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, turizm ve tabiatın, konuşmayı en çok sevdiği konuların başında geldiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır, her fırsatta kendisini mesai arkadaşları ve gençlerle doğaya atmaya çalıştığını belirten Çakır, "Hem bu konudaki ihtiyacımı karşılamak hem de Kastamonu'nun güzelliklerini, başta Kastamonulular olmak üzere bizleri takip eden herkesle paylaşmak istiyorum. Kastamonu'yu maalesef Kastamonulular yeterince tanımıyor." dedi.

Vatandaşlardan bu konuda kendilerini sorgulamalarını isteyen Çakır, "Kaçınız Cide'ye gitti ya da mesela Pınarbaşı'na, Azdavay'a en son ne zaman gittiniz? Kastamonu'nun dışarıya ısrarla anlatmak istediğimiz tarihi ve doğal güzelliklerini Kastamonu insanının yüzde 70-80'i görmemiştir. Valilik olarak projemiz var, 'Kastamonu'yu önce Kastamonululara tanıtacağız' diye. Özellikle gurbetteki potansiyelimizi buraya çekebilirsek, bir de buna onların dostlarını ilave edebilirsek, zaten turizmle alakalı sıkıntımız kalmaz." ifadelerini kullandı.

Çakır, Tosya'da gezdiğinde doğa turizminde ne kadar iddialı bir coğrafyaya sahip olduğunu gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun sahip olduğu göletler, yaylalar, Hacet Yaylası muhteşem bir yer. Çukurhan Yayla'mız, Dipsiz Göl ve Yeşil Göl'üyle tabiat harikası bir yer. Ahşap sektöründe Türkiye'nin marka ilçesi olduğunuzu kabul ediyoruz ama inşallah turizmde de bu ve benzeri organizasyonlarla kapasitemizi dostlarımıza daha çok gösterip daha iyi yerlerde olacağız. Turizm, bacasız sanayi. Herkesin mutlaka bir şekilde faydalanacağı bir ticari faaliyet sahası. Bunun öneminin farkındayız."

İlçede 25 Haziran'a kadar devam edecek festivalde Hacet zirve tırmanışı, göl kanosu ve botla gezinti, Devrez Çayı'nda rafting, kaya tırmanışı, bisiklet yarışı gibi etkinliklerle halk oyunları gösterisi ve konser gerçekleştirilecek.

Programa Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Pınarbaşı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı - Son Dakika

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