Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti - Son Dakika

Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti

6 saat önce

Tosya Eğitim, Kültür ve El Sanatları Derneği, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti, System.String[]

Tosya Eğitim, Kültür ve El Sanatları Derneği, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.


Şubat ayı başında fiilen kurularak faaliyetlerine başlayan ve Tosya'nın ilk kadın derneği olma özelliğini taşıyan Tosya Eğitim, Kültür ve El Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Günnur Evin ve üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Pişkin, "Toplumsal hayatımızın her alanında güzel başarılar elde eden Tosyalı kadınların dernek çatısı altında da önemli çalışmalara imza atacaklarından şüphem yoktur. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.


Kaymakam Pişkin, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kendilerinin de dernek çalışmalarına yardımcı olmaktan ve katkı sunmaktan imtina etmeyeceklerini vurguladı. Dernek Başkanı Evin ise, her zaman kendilerine destekte bulunan Kaymakam Pişkin'e teşekkür ederek, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı
NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Gizemli yardımsever Robin Hood, Ankasaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:15:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]