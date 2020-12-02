Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinin eski Belediye Başkanı Mümtaz Yücel (80), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tosya eski Belediye Başkanı Mümtaz Yücel, yüksek ateş nedeniyle Tosya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs testi pozitif çıkan Yücel, tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Yücel, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 50 gündür tedavi gören Yücel, dün hayatını kaybetti. Cenazesi Tosya'ya getirilen Yücel, ilçe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Mümtaz Yücel 1989-1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Tosya Belediye Başkanı seçilerek 5 yıl görev yapmıştı.