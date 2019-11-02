Son Dakika Haberleri: Tosya'fa forklift kursu belge töreni düzenlendi
Son Dakika Güncel Tosya'fa forklift kursu belge töreni düzenlendi

Tosya'fa forklift kursu belge töreni düzenlendi

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yükleme ve istifleme olan forklift kursu belgeleri Kaymakam Deniz Pişkin katılımıyla düzenlenen törenle verildi.

Tosya'fa forklift kursu belge töreni düzenlendi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yükleme ve istifleme olan forklift kursu belgeleri Kaymakam Deniz Pişkin katılımıyla düzenlenen törenle verildi.


Tosya Marangozlar Odası ve Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatokulu işbirliğinde açılan forklift kursu belgeleri düzenlenen törenle verildi.


Toplam 39 kursiyerin katıldığı kurs 3,5 ay sürdü. Kursu başarıyla tamamlayan 39 kursiyer için Halk Eğitim Merkezinde belge töreni düzenlendi.


Törene Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ile kursiyerler katıldı.


Kursiyerlerin belgelerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde ilk kez açtığımız iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını teslim ettik. İlçemizdeki marangozlardan gelen talep doğrultusunda açtığımız ve 3 buçuk ay süren kaldırma-yükleme- istifleme (forklift) kursunu başarıyla tamamlayan 39 kursiyer, geçen hafta sonu yaptığımız uygulama sınavını da geçerek belge almaya hak kazanmıştı. Bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyor, belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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