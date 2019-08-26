Son Dakika Haberleri: Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

53 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.


Pişkin, Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda toplantıyı düzenlediklerini söyledi.


Toplantında asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konuları değerlendireceklerini bildiren Pişkin, şunları kaydetti:


"Özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okullarımızda ve meslek yüksekokulumuzda alınması öngörülen güvenlik tedbirleri başta olmak üzere her ay belirlenecek gündem maddeleri doğrultusunda ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı toplantılarımızı başlatacağız. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır."

Toplantıya Tosya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akyurt katıldı.

Kaymakamlık, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Okul kantinlerinde gıda logosu dönemi başlıyor! Artık her ürün satılamayacak Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1) Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:37:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]