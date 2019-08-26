Tosya Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.



Pişkin, Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda toplantıyı düzenlediklerini söyledi.



Toplantında asayiş, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile ilgili konuları değerlendireceklerini bildiren Pişkin, şunları kaydetti:



"Özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okullarımızda ve meslek yüksekokulumuzda alınması öngörülen güvenlik tedbirleri başta olmak üzere her ay belirlenecek gündem maddeleri doğrultusunda ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı toplantılarımızı başlatacağız. Genel güvenlik konseptinin sahada başarıyla uygulanabilmesi, bu konuda görevli ve yetkili tüm kamu görevlilerinin üst düzey koordinasyon, paylaşım ve takip içerisinde olmaları ile mümkündür. Koordinasyon toplantılarının da bu anlamda önemli bir işlevsellik arz ettiği tartışmasızdır."

Toplantıya Tosya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akyurt katıldı.