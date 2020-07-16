Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı - Son Dakika

Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı

Tosya halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gününün 4 yılında demokrasi nöbetini bırakmadı.

Tosya halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gününün 4 yılında demokrasi nöbetini bırakmadı.

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Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlik ziyaretiyle başlayarak akşam yapılan etkinlikle devam etti. İlçenin Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler saat 20'00 de başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua yapıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, "15 Temmuzların bende oluşturduğu farklı duygular var. Bir yanıyla gurur, mutluluk, övünç. Milletin iradesiyle yazdığı bir demokrasi zaferi, bir kahramanlık hikayesi, bir destan. Bu anlamıyla kutlu olsun. Bir yanıyla hüzün, 251 canımız şehidimiz ve 2 bin 500 civarında gazimiz ve milletin üzerinden adeta silindir gibi geçmiş kötü hatıralar bırakmış hepimizin kalbinde derin yaralar açmış bir ibret gecesi. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, 1000 yıl önce Alparslan'ın Malazgirt Zaferinde yanı başlarında peydahlanan ruh, tam dört yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında yine hayat buldu. Bugün yada yarın aynı ruhun yine hayat bulacağından lütfen kimse şüphe duymasın. Bu anlamıyla Türk Milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum, şüphesiz sizde öylesiniz" dedi.


Pişkin, "Bizlerin 15 Temmuz'dan sonra üzerimize düşen sorumluluklar anlamında bir takım konularda daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum. Bunlardan bir tanesi, bu mücadelenin unutulmamasını sağlamaktır. Hafızayı Beşer nisyan ile maluldür demişler. Unutmayacağız unutturmayacağız. Evet bizde bundan sonra gerekli tedbirimizi alacağız. Farklılığımızı oluşturacağız, çocuklarımızı eğitim sistemimizi, işimizi, kendimizi, çevremizi yeniden dizayn edeceğiz, buna mecburuz. Bakın FETÖ çok daha iyi anlatılmalıdır. Kirli amellerine ulaşmak için her yolu mubah sayan bir terör örgütüdür. İnsanın dini duygularını ve heyecanlarını istismar etmiş bir terör örgütüdür. Ümmetin fitresini, zekatını, sadakasını çalan, kurbanını çalan bir terör örgütüdür. Milletin evladını elinden alan ve İslamın temel değerlerine saldıran tahrip eden suni bir menfaat şebekesidir ve eli kanlı, eli silahlı bir terör örgütüdür. Bunun altını her fırsatta çizmeli ve her fırsatta haykırmalıyız" diye konuştu.


Protokol konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı okundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Otuzüç Kurşun sinevizyon gösterileri yapıldı, Bayrak Şiiri okundu. Tosya Müftülüğü İlahi Grubu tarafından seslendirilen ilahilerin ardından, Tosya Musiki Derneği tarafından kahramanlık türküleri okundu. Etkinlik Tosya Ahi ve Yaren Derneği tarafından yapılan mehteran gösterileri ile sona erdi. Protokol üyeleri ve Tosya halkın katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ardından Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı.


Resmi ve özel kurumlar tarafından ellişer kişilik gruplar halinde sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Nöbet sabah namazı öncesi saat 04.10'da okunan selalar ile sona erdi. - KASTAMONU

Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tosya halkı demokrasi nöbetini bırakmadı - Son Dakika

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