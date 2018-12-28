Tosya ile Tokmok "Kardeş Şehir" Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Kırgızistan'dan Tokmok kenti "kardeş şehir" oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Kırgızistan'dan Tokmok kenti "kardeş şehir" oldu.



Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ile Tokmok Belediye Başkanı Daniyar Amangeldiev arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.



Törende konuşan Başkan Şahin, protokolün, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ın girişimleri sayesinde gerçekleştiğini söyledi.





Protokolün önemine işaret eden Şahin, şunları söyledi:



"Zaten kardeş olan iki şehrin kardeşliği, inşallah hayırlara vesile olur. Dinlediğimiz kadarıyla Tokmok ile Tosya'nın benzeşen çok tarafları var. Birbirlerine yakın büyüklükte şehirler. İkisi de sanayi ve üretim kenti. Kırgızistan'ın bütün dünyaya ihracat yapan Tokmok kenti ile yine dünyaya ihracat yapan Tosya ilçemizin kardeşliği böylece bir kez daha tescillenmiş oldu. Önümüzdeki zamanda biz de Kırgızistan'ı; ata yurdumuzu, ana vatanı ziyaret edeceğiz. Protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."



Tokmok Belediye Başkanı Amangeldiev ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Zaten kardeş olan iki ülkenin Tokmok ve Tosya şehirleri, kardeş belediyeler olarak imza atmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu protokolün imzalanmasında Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ın katkısı büyük. Tosya şehri artık bizim kardeşimizdir. Biz Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i en kısa zamanda Tokmok şehrine bekliyoruz. Tokmoklularla tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.





Konuşmaların ardından Şahin ve Amangeldiev, birbirlerine Tosya ve Tokmok'un tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çeşitli hediyeler takdim etti.





Törene Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Tosya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı ve Kırgızistan heyeti katıldı.

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