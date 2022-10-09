Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Bamyacı virajı olarak bilinen yerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tosya Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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