Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e ziyaret - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e ziyaret

7 saat önce

Tosya Vergi Dairesi Müdür Vekili Hasan Demirci, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e ziyaret, System.String[]

Tosya Vergi Dairesi Müdür Vekili Hasan Demirci, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.


Kaymakam Pişkin, yaptığı konuşmada, Vergi Haftası'nın vergi bilincinin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.


Pişkin, "Devletimizin ana gelir kaynağını oluşturan vergiler, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye'miz büyüyüp güçlendikçe vergi gelirleri artmakta ve bu gelirler sayesinde vatandaşlarımızın devletten aldığı hizmetler daha da çeşitlenerek çoğalmaktadır. Bu vesileyle, vergi dairesi personelinin 31. Vergi Haftası'nı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

Tosya Vergi Dairesi Müdür Vekili Hasan Demirci de hafta kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine verdiği destek dolayısıyla Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.


Ziyarette, Tosya Vergi Dairesi personeli de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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