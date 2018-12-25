Son Dakika Haberleri: Tosya Kaymakamı İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Medyada Telefon Numarasını Paylaştı

Tosya Kaymakamı İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Medyada Telefon Numarasını Paylaştı

1 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek için sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı.

Tosya Kaymakamı İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Medyada Telefon Numarasını Paylaştı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek için sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı.

2 yıldır Tosya'da görev yapan Kaymakam Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından 'Önemli' başlığı altında bir yazı paylaştı. Paylaşımında Tosyalılara seslenen Kaymakam Pişkin, "Bu ilçede, aç ve açıkta kalan, evsiz-barksız, çaresiz, hasta, ilacını alamayan, velhasıl bizlerin yardımına muhtaç her kim varsa ve bizler bunlardan habersiz ve gamsız bir şekilde günümüzü geçiriyor isek, bunun vebali ve günahı, herkesten önce benimdir; hizmet ettiği ümmetin en ağır mesuliyetini omuzlarında taşıyan idareci olarak, devletimizin ve hükümetimizin buradaki temsilcisi olarak Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'indir" dedi.

'İSTER GÖRÜŞMEK İÇİN MAKAMA GELİN, İSTER TELEFONLA ARAYIN'

Sürekli halkın arasında olduğunu ancak buna rağmen, "Acaba bana ulaşmak isteyip de ulaşamayan kimse var mıdır?" şeklinde şüphe kalsın istemediğini kaydeden Kaymakam Pişkin, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan mütevellit; hizmet etmekten şeref duyduğum bu güzel ilçenin mülki sınırları içinde yaşayan ve bizim ulaşamadığımız veya gözümüzden kaçan yoksullar, yetim ve öksüzler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri, çocuklarını giydirip yediremeyen anneler, bana ulaşın. İster görüşmek için makama gelin, ister telefonla arayın, ister sosyal medyadan bana mesaj yazın, isterse muhtarınızla veya bir ahbabınızla bana kelamınızı ulaştırın. Yasaların ve devletin bana tanıdığı imkan ve yetkileri azami ölçüde sizin için kullanarak yardımınıza koşacağımdan en ufak şüpheniz olmasın. Bu niyetle bizzat kendimin kullandığı cep numaramı sizlerle paylaşmaktan vicdani bir huzur ve manevi bir kutsiyet duyuyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Kaymakam Pişkin, bu paylaşımı ile birlikte telefon numarasını da paylaştı. Kaymakam Pişkin'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:26 Kaynak: DHA

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel
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