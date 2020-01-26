Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi

17 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetledi.

Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetledi.


Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde köy içi yollarda malzemeli bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.


Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Kösen köyünde 40 kamyon, Yenidoğan köyünde 30 kamyon, Zincirlikuyu köyünde 30 kamyon, Sofular köyünde 25 kamyon, Kuşçular köyünde 20 kamyon, Aşağıkayı köyünde 10 kamyon, Ermelik köyünde 25 kamyon ve Yukarıdikmen köyünde 20 kamyon olmak üzere toplam 200 kamyon malzeme, 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindirden oluşan makine ekibi marifetiyle köy içi yollarımızda çalışma yapıyor. Bugün de Sofular köyümüzde devam eden malzemeli bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu vesileyle söz konusu çalışmalara sağladıkları destek nedeniyle Valimiz Yaşar Karadeniz'e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Zafer Karahasanoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

Denetlemelere, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Recep Keçeci ile İl Genel Meclisi üyeleri Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin de katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kastamonu, Sofular, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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