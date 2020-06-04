Tosya Kaymakamı Pişkin'den

Kastamonu'da Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, vatandaşların maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takması uyarısında bulundu.

Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maske takma konusunda vatandaşların çok hassas olması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda bazı vatandaşların kendisini aradığını aktaran Pişkin, "Vatandaşlarımız maskesi cebinde veya elinde olduğu halde polislerin kendilerine maske takma kuralını ihlal etmekten haksız yere ceza yazdığını, mağdur olduklarını iletiyor. Maskenin değil cebinizde veya elinizde, çenenizde durmasının dahi ihlal sayılarak görevlilerimize cezai işlem yapması gerektiği talimatını veren benim." açıklamasında bulundu.

Maskenin kurallara uygun şekilde takılması gerektiğine işaret eden Pişkin, "Lütfen maskeyi doğru kullanmaya dikkat edelim. Maskeyi hem ağzımızı hem burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Kendi sağlığımıza ve çevremizdekilerin sağlığına mani olmayalım." ifadesini kullandı.