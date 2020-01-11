Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti - Son Dakika

Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

6 saat önce

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti, System.String[]

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti.


İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.


Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kesildi. İHA Muhabirine teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin idarecilerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel olduğunu söyledi.


Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Mehmet Ünsal, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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