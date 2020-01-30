Tosya Kaymakamlığı çöp konteynırlarını teslim etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey Köyü'nün çöp konteynırları teslim edildi.



Köylerin çöp sorunlarını çözüme kavuşturma devam eden Tosya Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Karabey Köyü'ne çöp konteynırlarını teslim etti. Konteynırlar Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımlarıyla köy muhtarı Adem Yazıcı'ya teslim edildi.



Köylerin daha yaşanabilir olması için çalıştıklarını belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma ve köylerimizi daha yaşanılabilir kılma yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bugün de Karabey Köyümüz için temin ettiğimiz yeni çöp konteynırlarını köy muhtarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun" diye konuştu - KASTAMONU