Tosya Kaymakamlığı, ihtiyaç sahipleri için kömür yardımına başladı - Son Dakika

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen 170 ton kömür, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Tosya Kaymakamlığı, kış mevsimi nedeniyle ihtilaç sahibi aileleri unutmadı. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından alınan 170 ton kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Kömür dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya Kaymakamlığı olarak muhtaç ailelere yapılan yakacak yardımının dağıtımına başladık. Bugün Harsat, Dere ve Yavuz Selim Mahallelerimize yapılan kömür dağıtım çalışmalarına, kömürlerin vatandaşlarımızın kapısına kadar teslim edilme sürecine muhtarlarımızla birlikte eşlik ettik. Dün de Camiatik, Fevzipaşa, İlyasbey ve Hacfakı Mahallelerimize yapılan dağıtımlarla birlikte iki gün içerisinde toplam 7 mahallemize 170 ton kömür dağıtımını gerçekleştirmiş olduk" dedi. - KASTAMONU