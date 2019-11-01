Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçenin Kösen köyüne 10 adet çöp konteyneri teslim edildi.



Köylere çöp konteyneri sağlamaya devam eden Tosya Kaymakamlığı son olarak Kösen Köyüne 10 adet konteyner teslim etti. Konteynerlerin Kösen Köyü Muhtarı Vehbi Arslan'a teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köy-kaymakamlık işbirliğinde köylerimize konteyner desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi. - KASTAMONU