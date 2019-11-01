Son Dakika Haberleri: Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri
Son Dakika Güncel Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri

Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri

8 saat önce

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçenin Kösen köyüne 10 adet çöp konteyneri teslim edildi.

Tosya Kaymakamlığından Kösen köyüne çöp konteyneri, System.String[]

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçenin Kösen köyüne 10 adet çöp konteyneri teslim edildi.


Köylere çöp konteyneri sağlamaya devam eden Tosya Kaymakamlığı son olarak Kösen Köyüne 10 adet konteyner teslim etti. Konteynerlerin Kösen Köyü Muhtarı Vehbi Arslan'a teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köy-kaymakamlık işbirliğinde köylerimize konteyner desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi. - KASTAMONU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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