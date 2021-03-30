Tosya kırmızı çizgisini çizdi - Son Dakika

Tosya kırmızı çizgisini çizdi

30.03.2021 09:36
Tosya kırmızı çizgisini çizdi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaya geçitlerinde kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaya geçitlerinde kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması 'kırmızı çizgi' ile devam ediyor. Bakanlığın yaya geçitlerinde öncelik yayanın çalışması yaya geçitlerinin kırmızı renge boyanması ile yeni bir boyut kazandı. Yurt genelinde başlatılan 'kırmızı çizgi' uygulaması Tosya ilçesinde de Kaymakam Deniz Pişkin'in yaya geçidini kırmızı renge boyanması ile başlatıldı. Uygulama ile kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amacıyla Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül ile birlikte ilçenin Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında yaya geçidini kırmızı renge boyadı.

Yaya geçidinin kırmızı renge boyanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "İçişleri Bakanlığımızın her alanda trafik güvenliği ile ilgili kampanyaları ve çalışmaları var. Bu çalışmaların en önemli ayağını da yaya önceliği kampanyaları ve çalışmaları oluşturuyor. 2021 yılının da bu anlamda bu trendin devam ettirilmesi amacıyla Bakanlığımızın talimatıyla bir kez daha okul ve yaya geçitlerinde özellikler trafik işaretleri bulunmayan, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatlerinin bir kez daha üst seviyeye çıkarılması ve bu geçitlere yaklaşırken yavaşlamalarını ve yayalara öncelik tanımaları anlamında devletin tüm unsurları olarak bir farkındalık eyleminde olduğumuzu göstermek üzere bu akşam saatlerinde bugün burada bizde yaya anlamında, yaya güvenliği anlamında kırmızı çizgimizi çektik. Yarın inşallah birde okul geçidinde Fevzipaşa İlkokulunda okulumuzun bulunduğu yaya geçidinde yine aynı çalışmamızı yapacağız" dedi.

Çalışmanın amacından bahseden Kaymakam Deniz Pişkin, "Burada amacımız bu anlamda hem vatandaşımızın hem sürücülerimizin farkındalığını artırmak, trafikte yaya ölümlerini düşürmek. Şöyle bir rakam vermek gerekirse bakanlığımızın bu çalışmaları başlattığı tarihten bugüne kadar yayaların trafik kazalarındaki ölüm oranı yüzde 30 oranında azaldı. Bizde bu anlamda hem kolluk kuvvetleri olarak ilçe mülki idare amirleri olarak gerekli hassasiyeti gerekli farkındalık çalışmalarını bütün unsurlarımızla yürütüyoruz. Yarın yine aynı çalışmayı yapacağımızı tekrarlıyorum. Sürücülerimize bir kez daha okul geçitleri ve yaya geçitlerinde yavaşlamalarını ve varsa burada geçmek üzere olan yada geçmek için bekleyen yayamız varsa durarak mutlak suretle durarak onlara geçiş hakkını tanımalarını istirham ediyorum. Yaya güvenliği hepimiz için çok önemli bir konu. Bugün sürücü olan bir vatandaşımız yarın trafikte yaya olarak bulunabilir. Toplum güvenliği, insanımızın huzuru açısından bu kampanyanın büyük önemi var. Bizde bugün burada bunun altını kırmızı çizgiyle çizdik. Katılımcılara, burada görev alan bütün arkadaşlara ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya kırmızı çizgisini çizdi
Tosya kırmızı çizgisini çizdi

Deniz Pişkin, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya kırmızı çizgisini çizdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi
Kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'de halk park ve bahçelere akın etti Kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere'de halk park ve bahçelere akın etti         
10:41
Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor         
10:36
Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu         
10:23
Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı         
10:13
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti         
09:54
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu         
08:45
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya kırmızı çizgisini çizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei