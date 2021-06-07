Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılının Birlik Meclisi 1. Olağan toplantısı Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında yapıldı. Muhtar üyelerin ve il genel meclis üyelerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı KÖYDES çalışma programı hakkında katılıcılar bilgilendirilirken, 2020 yılı faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Gündemde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından birlik encümenine üye seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Sevinçören Köyü Muhtarı Recep Genç ve Yenisapaca Köyü Muhtarı Ali Türmen muhtar üye seçilirken, il genel meclisi üyelerinden Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin birlik meclisine encümen üye olarak seçildi. - KASTAMONU