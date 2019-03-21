Son Dakika Haberleri: Tosya Köylerinin İlk Kadın Muhtar Adayı

Tosya Köylerinin İlk Kadın Muhtar Adayı

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde ilçe köylerinde bir ilk yaşanarak kadın muhtar adayı çıktı.

Tosya Köylerinin İlk Kadın Muhtar Adayı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde ilçe köylerinde bir ilk yaşanarak kadın muhtar adayı çıktı.

54 köyü olan ilçede 31 Mart İdareler seçimlerinde bir ilk yaşanarak kadın muhtar adayı adaylığını açıkladı. Köylerinde kadın muhtar adayının ilk defa görülmesi bazı seçmenler tarafından normal karşılanırken bazı seçmenler ise "kadınların muhtar adaylığında geç kaldığına" dikkat çekti.

Adaylığı konusunda açıklama yapan Yenidoğan Köyü Muhtar Adayı Ümmühan Korucu köye kadın eli değsin istediklerini belirterek, "Köye kadın gözüyle bakmak istiyorum. Yani köyümüzün temizliğine, düzenine, misafir ağırlamasına kadar köyümüze kadın eli değsin istiyorum. Köyümüzde kadınların sosyal hayata katılmasına ve kadınların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla aday oldum. Çünkü bu zamana kadar Tosya Köylerinden hiç kadın muhtar adayı çıkmamış. Ben bir ilk oldum, diğer kadınlarında medeni cesaret göstererek aday olabileceklerini düşünüyorum. Köyümüzde kadınların sosyalleşmesi için gerekli alanların yapılması için çalışacağım. Birde köyümüzde bulunan sağlık ocağının restoresini yaparak köyümüze gelen Aile Hekiminin Sağlık Ocağında hizmet vermesi için çalışacağım. Çünkü bayanların hekime dertlerini en kolay anlatacağı yer Sağlık Ocağı" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Tosya, Güncel
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