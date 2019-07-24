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Tosya Kültür ve Pirinç Festivali tarihi belli oldu

31 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Pirinç Festivali'nin tarihleri belli oldu.

Tosya Kültür ve Pirinç Festivali tarihi belli oldu, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Pirinç Festivali'nin tarihleri belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından yapılan açıklamada bu yıl festivalin ekonomik nedenlerden dolayı biraz daha dar kapsamda yapılacağı söylenmişti.

Bu bağlamda Başkan Kavaklıgil başkanlığında yapılan haftalık koordinasyon toplantısında 12 Ekim Cumartesi günü geleneksel sünnet şöleni, 13 Ekim Pazar günü ise Anadolu'nun Kırk Pınarı Tosya Yağlı Güreşleri'nin yapılmasına karar verildi. Tarihin değiştirilmesi ile ilgili olarak festivalin de adına yakışır şekilde pirinç hasadına denk gelen bir tarihte organizasyonların icra edileceği dile getirildi. - KASTAMONU
Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
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