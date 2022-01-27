Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu güven tazeledi - Son Dakika

Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Tosya Marangozlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları okundu.

Daha sonra yapılan seçimde mevcut başkan Karabıyıkoğlu ile Ahmet Bademcioğlu başkanlık için yarıştı. Kullanılan 211 oyun 152'sini alan Karabıyıkoğlu yeniden başkanlığa getirildi, Bademcioğlu ise 59 oyda kaldı.

Karabıyıkoğlu, Türkiye'nin iç oda kapı ihtiyacının yüzde 30'unun Tosya'da üretildiğini belirterek, ahşap sanayisini daha ileri seviyelere taşımak için yaptıkları çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Kongreye Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de katıldı.