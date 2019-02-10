Son Dakika Haberleri: Tosya Marangozlar Odası, İkinci Şubesini Açtı

Tosya Marangozlar Odası, İkinci Şubesini Açtı

27 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde merkezi Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan Tosya Marangozlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubesini çarşı içinde açtı.

Tosya Marangozlar Odası, İkinci Şubesini Açtı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde merkezi Marangozlar Sanayi Sitesinde bulunan Tosya Marangozlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubesini çarşı içinde açtı. Açılışta konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, OSB'ye tahsis edilecek olan 1 milyon metrekarelik araziden küçük esnaflar için bin metrekarelik alanların tahsis edileceğini söyledi.

Tosya Marangozlar Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubesini Tosya ilçesinde açtı. Açılışta konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, OSB için tahsis edilecek olan 1 milyon metrekarelik arazinin yaklaşık 300 bin metrekarelik bölümünden bin metrekarelik alanlar şeklinde küçük esnafa tahsis edilerek marangoz esnafının yer sorununu çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Şahin, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda Tosya esnafının sıkıntılarını gündeme getireceklerini kaydetti.

Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ise, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci şubeyi açtıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi Tosya Belediye Meclis Üyesi Hasan Atıcı'nın duasının ardından kesildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kazım Şahin, Kastamonu, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Marangozlar Odası, İkinci Şubesini Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]