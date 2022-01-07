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Tosya Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor - Son Dakika

Tosya Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor

07.01.2022 16:32
Tosya Organize Sanayi Bölgesi genişletiliyor

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alanı genişletiliyor.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alanı genişletiliyor.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) basın toplantısı düzenleyerek, OSB'nin tamamının dolduğunu söyledi.

Yeni yatırımcıların talepleri doğrultusunda OSB'nin genişletilmesi için çalıştıklarını anlatan Ünlü, "Tosya halkımızın, taleplerine karşılık, değerli milletvekillerimizle beraber, Tosya OSB'nin gelişmesiyle ilgili bir çalışma yürüttük. Bu çalışmaların sonunda, mevcut OSB'nin yanında yer alan orman vasfı taşıyan arazinin Tosya OSB'ye devrolmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Bu aşamada, gerçekten Tosya'mız için çaba sarf ettik. Bunun en önemli sebebi, Tosya ilçemiz sanayinin hızlı ilerlediği ve sanayinin güçlü olduğu bir ilçemiz. Resmi Gazete'de yayımlandı. 277 dönüm orman alanının Tosya OSB'ye genişleme alanı olarak verilmesi konusunda karar çıktı. Bu kararın, Tosya'mıza, Tosyalı sanayicimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bu çalışmalara ilaveten özel mülkiyete ait arazilerle birlikte kamulaştırılacak alanın da 700 dönümden fazla olduğunu ifade eden Ünlü, "Bunları topladığımız zaman yaklaşık bin dönüm civarında yeni bir alan açılmış olacak." diye konuştu.

Ünlü, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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