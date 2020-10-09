Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne araç filosuna 7 yeni araç - Son Dakika

Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne 7 adet araç alımı yapıldı.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne alınan 7 adet araç Kaymakam Deniz Pişkin'in katılımıyla teslim edildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan teslim törenine Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, Orman İşletme Müdürü Erol Cınkır ve Orman İşletme Müdürlüğü Bölge şefleri katıldı. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, "Yerinde müşahade etmiş olduğumuz Çukurhan'a kazandırılan artı değerlerden dolayı hem'de ormancılık faliyetlerinin bütün çeşitlerinde üstün performas göstermenizden dolayı tek tek tebrik ediyorum teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Tosya ekmeğini Ormandan yiyen Kastamonu'nun özelinde de orman anlamında en çok istihdam oluşturan artı değer üreten ilçelerin başında geliyor. Haliyle böylesi önemli bir sektörün bizzat işin içeresinde olan mutfağında olan birinci derecede kurum olan Orman İşletme Müdürlüğü Jandarma gibi Emniyet gibi Sağlık gibi Milli Eğitim gibi çok önemli çok mühim ve çok önemsenecek kurum halindedir. Araç Filomuza yeni katılan bu güzel Araçlarlada performansımızın Hizmet kalitemizin hızımızın etkinliğimizin çok daha iyi olacağına maksimum seviyeye ulaşacağına inancım tam" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin'in konuşmasından sonra ilçe müftüsü Halil İbrahim Sabırlı dua etti ve akabinde yeni araçların anahtarları sorumlu personellere dağıtıldı. Tören fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU