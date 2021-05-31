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Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya - Son Dakika

Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya

31.05.2021 10:56

Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya Devrez Çayı kurudu, araziler susuz kaldı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetişen ve bölgenin en ünlü tarım ürünü olan Tosya pirinci, Devrez Çayı'nın kuruması ve havaların sıcak gitmesi sebebiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya

Devrez Çayı kurudu, araziler susuz kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetişen ve bölgenin en ünlü tarım ürünü olan Tosya pirinci, Devrez Çayı'nın kuruması ve havaların sıcak gitmesi sebebiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Tosya pirinci, bahar aylarında havaların kurak gitmesi ve Devrez Çayı'nda suyun kesilmesi sebebiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İlçede yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen Tosya pirincinin yarısı, Devrez Çayı'nın kuruması sebebiyle susuz kaldı. Çiftçiler arazilerini sulamak için çözüm ararken, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken bölgeyi ziyaret ederek, çalışma başlattı.

"Güvenli bir su talep ediyoruz"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Eken, "Vatandaşımız, çiftçilerimiz belli bir alanda ekim yapamadı. Çiftçilerimiz gerekli aşamaya geldi. İşçilerini yaptı ama ekim aşamasında suya güvenemediler. Su kesildiğinden ve ilerde suyun kesileceğini düşündükleri için tarlalarını boz bıraktılar. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Güvenli bir su talep ediyoruz. Bu yıl ayrıca kuraklık da var. Hem de hat safhada bir kuraklık var. Belli bölgelerde bu şekilde bir kuralık var. Aşağı yukarı 12 bin dönüm taahhüt aldığımız halde 5 bin dönümü falan ekilemiyor. Bu şekilde terk edilmiş halde. Kuraklığımız hat safhada" dedi.

"Alternatif ürün de yok"

Kadri Eken, üreticilerin mağdur olduğunu belirterek, "Gelecekte güvenli ekebileceğimiz, suyu düşünmeyeceğiniz bir dönem istiyoruz. İnşallah dua ediyoruz ki gelecekte su gibi endişemiz olmasın ve biz biz tarlamızda çalışalım. Bu kadar masraf ettik. 'Acaba kuruyacak mı?' diye endişemiz kalmasın istiyoruz. Burada çeltiğin alternatifi de yok. Alternatif ürün olsa dahi mutlaka suya ihtiyacımız var. Bu saatten sonra da ekeceğimiz bir alternatif ürün de yok. Bu tarla bu şekilde bu yılı boş geçirecek" ifadelerini kullandı.

Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya
Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya
Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya
Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya

Kastamonu, Tarım, Tosya, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tosya pirinci susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya - Son Dakika


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