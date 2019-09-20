Tosya pirinci ve Tosya bıçkısı Coğrafi İşaretler zirvesinde

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen ve üretilen yöresel ürünler Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesinde yerini aldı.



19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesi her yöreden misafirlerini ağırlıyor. Zirveye Tosya ilçesi coğrafi işaretli ürünleri Sarıkılçık Pirinci ve Tosya Bıçkısı ile katılıyor.



Tosya stantlarında sergilenen Sarıkılçık Pirinci ve Tosya Bıçkısı yoğun ilgi görüyor. Tosya Stantlarında misafirleri ağırlayan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe ve yöresel ürünler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.



Geçtiğimiz yıllarda Tosya yetiştirildiği tescil edilen Sarıkılçık Pirinci ve Tosya'da üretildiği tescillenen yöresel ürün olan Tosya Bıçkısına coğrafi işaret alınmıştı. - KASTAMONU