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Tosya polisi egzoz denetimlerini sürdürüyor

7 dakika önce

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik egzoz uygulaması düzenledi.

Tosya polisi egzoz denetimlerini sürdürüyor, System.String[]
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik egzoz uygulaması düzenledi.

Tosya'da artan şikayetler üzerine polis ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik egzoz denetimi yapıldı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gündüz ve gece olmak üzere şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda motosikletler ve sürücüler denetlendi. Uygulamada, sürücülerde evrak ve kask kontrolü yapılırken motosikletlerde egzoz denetimi yapılıyor. Yapılan kontrollerde kaskı olmayan, kural ihlali yapan, evrak eksikliği olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Egzozu gürültü yapan motosikletler cezai işlem ile birlikte çekici yardımıyla otoparka çekildi.

İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir'in de katıldığı uygulamada Kaymakam Deniz Pişkin'de uygulamaya katılarak ekipleri denetledi. Yetkililer uygulamanın şehrin farklı noktalarında gece gündüz devam edeceğini belirterek sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
polis, emniyet müdürlüğü, tosya, 3. Sayfa
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