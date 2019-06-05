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Tosya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

Tosya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

Her bayramda olduğu gibi Tosya ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayram günü düzenlenen halkla bayramlaşma töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan bayramlaşma törenine Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlç Emniyt Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özgün Yapağı, AK Prti İlçe Başkanı Metin Ekşi, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu, MHP İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, oda başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılım olduğu gözlenen bayramlaşma töreninde Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin katılımcıların bayramını kutladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de katılımcıların bayramını kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş tarafından bayramın İslam alemine hayırlara vesile olması ve daha nice bayramlara kavuşmak için yapmış olduğu bayram duası ile sona erdi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
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