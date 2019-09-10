Tosya TSO Doğu Karadeniz gezisi düzenledi

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Ekşi, üyelerine yönelik, Doğu Karadeniz gezisi düzenlendiklerini bildirdi.

Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSO olarak kültürel faaliyetler kapsamında geziler düzenlediklerini söyledi.



Oda olarak ilçenin hem ekonomik hem de kültürel açıdan gelişmesine katkı sunmanın görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Ekşi, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne düzenlediğimiz ve 3 gün süren kültür gezisini tamamladık. Tosya TSO organizesinde, ülkemizin hemen hemen her bölgesine iş veya kültürel geziler düzenliyoruz. Gezilerimize, Tosya, Kastamonu ve Çankırı başta olmak üzere yol güzergahındaki çeşitli il ve ilçelerden birçok vatandaşımız katılıyor."

Ekşi, TSO olarak, daha önceki yıllarda düzenledikleri kültür ve iş gezileri sayesinde ilçede olumlu yönde gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.