Son Dakika Haberleri: Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
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Tosya TSO, gençlik merkezi olacak

1 saat önce

Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya Ticaret ve Sanayi Odası binasında oluşturulmak istenilen Gençlik Merkezi için incelemelerde bulunuldu.

Tosya TSO, gençlik merkezi olacak, System.String[]
Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya Ticaret ve Sanayi Odası binasında oluşturulmak istenilen Gençlik Merkezi için incelemelerde bulunuldu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak ile birlikte, Tosya Kaymakamlığı tarafından gençlik merkezi olarak değerlendirilebileceği belirtilen Tosya Ticaret ve Sanayi Odasına ait binada incelemelerde bulundu. İncelemelerde heyete eşlik eden Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosyalı gençlerimize ve üniversite öğrencilerine hitap edecek donanımlı bir gençlik merkezinin kısa bir zaman içinde ilçemize kazandıracağız" dedi.

Öte yandan Tosya İlçe Trafik Komisyonu, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Tosya Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, şehir içi trafik düzeni ile ilgili yapılan değerlendirmelerden sonra, ilçe genelindeki trafik sorunları görüşülerek karara bağlandı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
Ahmet Cemil, Kastamonu, Tosya, Güncel
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