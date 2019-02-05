Tosya Tso İstişare Toplantısı Düzenledi

Tosya
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü
, hükümetin Ar-Ge yatırımlarının artırılmasına önem verdiğini belirtti.
Bu konuda büyük destekler olduğunu söyleyen Köylü, "Artık birçok sanayi ürünü ihraç ediyoruz ama hala sanayi konusunda yapmamız gereken çok şey var. Bu görev hepimize düşüyor. " dedi.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
ise Tosya'daki iş dünyasının temsilcileriyle ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde bir araya geldiklerini vurguladı.
Tosya'nın AK Parti'ye, kurulduğu günden bu tarafa en yüksek oyları veren bir ilçe olduğunu ifade eden Çelik, "Ağustos ayından bu tarafa Türkiye
'deki ekonomik dalgalanma, ilimizi ve ilçelerimizi haliyle etkiledi. Bu ekonomik saldırıya karşı, Türkiye anında karşılık vermiştir. Türkiye'ye yapılan bu operasyonun tersine döndürülmesiyle ilgili gerekli adımları hükümetimiz attı." diye konuştu.
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
ise Tosya ekonomisini, üretimini, sanayisini ve ticaretini konuşmak için bir araya geldiklerine işaret ederek, "Kafanıza takılan soruları, öğrenmek istediklerinizi birebir birinci ağızdan, yetkililerden dinleyin istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi
de "Tosya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında neler yapabiliriz? Gücümüz neye yeter? gibi konuları dillendirmek adına bu toplantıyı düzenledik." dedi.
Toplantı, desteklemeler hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.