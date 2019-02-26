Son Dakika Haberleri: Tosya Vergi Dairesi Heyetinden Başkan Şahin'e Ziyaret

Tosya Vergi Dairesi Heyetinden Başkan Şahin'e Ziyaret

1 saat önce

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Tosya Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Korkmaz, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i ziyaret etti.

Tosya Vergi Dairesi Heyetinden Başkan Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Tosya Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Korkmaz, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i ziyaret etti.

Bu sene Türkiye genelinde 30'uncusu gerçekleştirilen 'Vergi Haftası' etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Korkmaz, Tosya Vergi Dairesi Şefi Alaaddin Çal ve kurum personeli Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından ziyarette Kurum Müdürü Yüksel Korkmaz, bir ülkenin kalkınması için verginin ne derece önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşların da konuya gerekli hassasiyeti gösterdiğini ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Şahin, Vergi Haftasının tüm kurum çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

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