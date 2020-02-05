Tosya'ya EDS kurulacak - Son Dakika

D-100 kara yolunun Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırları içinden geçen bölümüne Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) kurulacak.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, EDS kurulum çalışmaları ele alındı.



Toplantıda konuşan Pişkin, 2918 sayılı Karayolları Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi gereği belediyelere Elektronik Denetleme Sistemleri kurma yetkisi verildiğini hatırlattı.



EDS sayesinde ilçe kara yollarında da yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanacağını belirten Pişkin, "Düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek ve trafikte kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla, D-100 kara yolunun ilçemiz sınırları içinde kalan kısmında hız koridoru oluşturulmasını sağlayacak EDS kurulumu için yapılacak çalışmaları değerlendireceğiz." dedi.

Toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgün katıldı.