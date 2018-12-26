Son Dakika Haberleri: Tosya'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı

Tosya'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı

48 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Tosya'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.


Kar yağışı, şehir merkezinde ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. İşe giden vatandaşlarla öğrencilerin, yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in refakatinde yapılan çalışmalarda, belediye kar temizleme araçları, şehir içinde trafiğin aksamaması için kar temizleme ve yolları solüsyonlu suyla yıkama çalışmalarına başladı.


Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, uluslar arası D-100 karayolunun ilçeden geçen güzergahında sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:57 Kaynak: AA

Kastamonu, Kar, Tosya, Güncel
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