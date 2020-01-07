Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.


Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.


Sabah işe giden vatandaşlarla öğrencilerin yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.


Tosya Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.


Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kastamonu, Sabah, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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