Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların, yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için köy yollarında ve şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ise D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümlerinde sürücüleri yanlarında takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı, trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.