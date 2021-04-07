Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 yataklı yatılı kız kuran kursunun hafriyat çalışmaları başladı.

Tosya ilçesinde inşa edilecek olan 100 yataklı kız kuran kursunun hafriyatı törenle başladı. Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Rahman Çalıkuşu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak kursun hafriyatını Tosya Kaymakamlığı üstlenerek yapılan duanın ardından çalışmaya başladı.

Hafriyata ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Hali hazırda ilçemizde hizmet veren Kur'an Kursumuz fiziki kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yatılı kısmı kapatıldı. Sadece gündüzlü eğitim verir hale geldi. Haliyle ilçede buna ihtiyaç olduğu da aşikardı. Bu gerekliliği ortadan kaldırmak üzere bir yatılı Kız Kur'an Kursu inşası çalışmaları Müftülüğümüzce başlatıldı. Bugün de inşallah startını veriyoruz. Tahminimiz yaklaşık bir yıl içerisinde inşallah hizmete girmiş olacak. 3 bin 500 m2 kullanım alanına sahip bina olacak. 5 katlı ve 100 yatak kapasitesine sahip. Tefrişatı hariç yaklaşık bedeli 6 milyon TL civarında olacak. Yine inşaatı Türkiye Diyanet Vakfı yürütecek. Bittiği zaman da hem Tosya'ya hem de civar ilçelere hizmet verebilecek. İhtiyacı karşılayabilecek nitelikte modern bir Kuran Kursu olacak" diye konuştu. - KASTAMONU