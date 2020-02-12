Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan plakası öğrenilemeyen tır, Tosya D-100 karayolu Yukarıkayı Köyü yakınlarına geldiğinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Bu sırada seyir halinde olan 2 otomobilin de karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]