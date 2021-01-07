Tosya Ziraat Odası Başkanı Eken'den tarım sigortası uyarısı - Son Dakika

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, çiftçileri değişen iklim şartları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Eken, gazetecilere, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden yapılan tarım sigortalarında primin yaklaşık yüzde 65'inin devlet tarafından ödendiğini söyledi.

Tosya'da binlerce dekar tarım arazisinde iklim şartlarına uygun her çeşit meyve ve sebzenin yetiştirildiğini belirten Eken, "Binlerce üreticinin tarım ve buna bağlı olarak yaptığı hayvancılıktan geçimlerini sağladığı düşünüldüğünde yılda bir defa yapılan hasadın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Üreticilerimizin yıl boyu uğraşarak yetiştirdiği ürünlerde iklim şartları veya hastalıklar nedeniyle bazı yıllar oldukça büyük rekolte kaybı yaşanmaktadır.Bu kayıplardan zarar görülmemesi adına üreticilerimize mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.