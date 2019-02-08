Son Dakika Haberleri: Tosya Ziraat Odasında Eken Dönemi

Tosya Ziraat Odasında Eken Dönemi

1 saat önce

Tosya Ziraat Odası Başkanlığına Kadri Eken seçildi.

Tosya Ziraat Odasında Eken Dönemi, System.String[]
Tosya Ziraat Odası Başkanlığına Kadri Eken seçildi.


Tosya Esnaf Lokali'nde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Akdiken yeniden aday olmadı.

Tosya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve Aşağıdikmen Köyü Muhtarı Kadri Eken'in başkanlığında oluşturulan tek listeyle gidilen seçimde 57 delege oy kullandı.

Kullanılan oyların tamamını alan Eken, Tosya Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.

Eken, kendisini göreve layık görenlere teşekkür ederek, çiftçilerin isteklerini karşılamak ve sorunlarını çözmek için bütün kurum ve kuruluşlarla el birliğinde çalışacaklarını söyledi.

Yönetim kurulunda ise İhsan Koçgözlü, Sait Mergen, Coşkun Çakıroğlu, Raşit Karaçam, İsmail Soylu ve Hüseyin Diril yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Tosya, Güncel
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