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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı - Son Dakika

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı

Tosyalı Demir Çelik Fabrikası\'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı
09.11.2023 09:30  - Güncelleme: 09:34

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin tedavileri devam ederken, patlama sonrası yaşanan can pazarı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerin tedavileri devam ederken, patlama sonrası yaşanan can pazarı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların bir kısmı çevredeki illere nakledilirken, 3 işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama sonrası yaşanan can pazarı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlıkçıların ve işçilerin yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

Tosyalı Demir, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı - Son Dakika
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