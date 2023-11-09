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Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlamanın ardından yaşanan can pazarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlamanın ardından yaşanan can pazarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

09.11.2023 09:54

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerin tedavileri devam ederken patlama sonrası yaşanan can pazarı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlıkçıların ve işçilerin yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görüldü.

Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlamanın ardından yaşanan can pazarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerin tedavileri devam ederken patlama sonrası yaşanan can pazarı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların bir kısmı çevredeki illere nakledilirken 3 işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken patlama sonrası yaşanan can pazarı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağlıkçıların ve işçilerin yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlamanın ardından yaşanan can pazarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosyalı Demir Çelik Fabrikasındaki patlamanın ardından yaşanan can pazarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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