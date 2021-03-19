Tosyalı esnaf Çanakkale ruhunu bağış yaparak yaşattı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak isteyen bir esnaf bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Çanakkale Deniz Zaferinin 106'ncı yıldönümü kutlamalarında Çanakkale ruhunu yaşatmak isteyen lokantacı esnafı Hatice Çerçialioğlu, 18 Mart gününe özel bir uygulama yaptı. 18 Mart günü bütün menülerini iptal eden esnaf Çerçialioğlu, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve o günleri daha iyi anlayabilmek için hoşaf ve buğday çorbası çıkardı. Kaymakam Deniz Pişkin'e, Belediye Başkan Vekili Sefa Abayın'a, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cihat Özer'e, siyasi parti temsilcilerine, STK temsilcileri ve vatandaşlara o günkü asker menusu olan hoşaf ve buğday çorbası verildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan programdan elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışladığını belirten lokantacı esnafı Hatice Çerçialioğlu, Çanakkale ruhunu yaşatmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Esnafı tebrik eden Kaymakam Pişkin, "O günü yaşatmak anısına Çanakkale'de savaşan askerlerimizin menüsünün burada aynı atmosferde ikram edilmesi ve gelirinin Mehmetçik vakfına bağışlanması gerçekten duyarlılık örneği. Tebrik ediyorum sizi. Allah hayırlarınızı kabul etsin, katılanlara da teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tekrardan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah onları cennetiyle mükafatlandıracak, bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU