Tosyalı Genç Sporcu Karadeniz Bölge Birincisi Oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Bölge şampiyonasında Bayanlar Yıldızlar kategorisinde Tosyalı genç sporcu Damla Yılmaz Bölge Birincisi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Bölge şampiyonasında Bayanlar Yıldızlar kategorisinde Tosyalı genç sporcu Damla Yılmaz Bölge Birincisi oldu.



Samsun Atış poligonundaki organizasyonunda şampiyonaya büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde Karadeniz Bölgesinden çok sayıda sporcu katıldı.



Geçtiğimiz ay Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonasında kategorisinde Türkiye 2. olan Damla Yılmaz bu defa Samsun'da yapılan Karadeniz Bölge şampiyonasında 1. oldu. Bölge Birincisi olan Damla Yılmaz Başkan Kazım Şahin tarafından ödüllendirildi. - KASTAMONU

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